Le prime scelte di Fonseca: panchina per Tomori, Loftus e Bennacer

Alle ore 17.30 il Milan scenderà in campo all'Allianz Stadion di Vienna per affrontare la prima amichevole stagionale, contro i padroni di casa del Rapid. Si tratta anche della prima uscita sulla panchina del nuovo allenatore Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese ha fatto subito delle scelte importanti, anche se ancora dettate dalle sole due settimane di allenamento. Sono stati lasciati in panchina, almeno dall'inizio, giocatori con i gradi da titolare come Fikayo Tomori, Ismael Bennacer e Ruben Loftus-Cheek.

Questa la formazione rossonera:

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Thiaw, Gabbia, Terracciano; Adli, Pobega; Chukwueze, Liberali, Chaka Traoré; Colombo. A disp.: Torriani, Longoni, Bennacer, Kalulu, Loftus-Cheek, Jimenez, Tomori, Florenzi, Maldini, Saelemaekers, Cuenca, Bonomi, Bakoune, Coubis. All. Fonseca