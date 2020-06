Le quattro Big d'Italia per la prima volta insieme in semifinale: in attesa 22 milioni di tifosi

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla ripresa e sulle quattro big in campo che giocheranno tra oggi e domani. Juventus, Inter, Milan e Napoli sono le squadre più seguite d'Italia e per la prima volta giocheranno insieme in semifinale. Il conto totale, secondo le ultime stime, è di 22,5 milioni di tifosi. Come bacino d'utenza a seguire ci sono Roma, Fiorentina, Lazio e Cagliari, ma con oltre 12 milioni la gara di stasera sarà la seconda 'potenziale' più seguita con pochi tifosi di distacco rispetto a una possibile Juve-Inter.