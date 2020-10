Le rossonere si rialzano: 3-0 contro l'Empoli

Una vittoria difficile, sicuramente non scontata, motivo per cui è stata ancora più convincente . Dopo la sconfitta a San Siro per mano della Juventus, le rossonere si sono rialzate e si sono rispolverate, registrando un 3-0 sull'Empoli in una partita che hanno dominato dall'inizio alla fine. Nessun segno di contraccolpo psicologico, anzi gol di Jane, Giacinti e Tucceri Ciminisigla l'accordo contro un Empoli che prima del calcio d'inizio era a pari punti con le rossonere, che aveva il miglior attacco del campionato. Un terzino a tre invariato ha totalmente annullato l'abilità offensiva dei padroni di casa; Vitale, Fusetti e Agard non hanno dato nulla all'Empoli. Dopo un periodo di apertura difficile, la squadra ha preso il ritmo e ha preso il controllo della partita. Tre gol, tre punti ; una delle loro migliori prestazioni della stagione fino ad oggi, che sicuramente darà loro fiducia in vista del derby della prossima settimana contro l'Inter di domenica 18 ottobre (12:30 CEST).