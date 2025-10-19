Leao a DAZN: "Grande lavoro di squadra. Lo dedico ai miei compagni che mi hanno aiutato"

Al termine della partita tra Milan-Fiorentina, finita con il punteggio di 2-1 per i rossoneri che guadagnano così la vetta solitaria del campionato di Serie A Enilive, Rafael Leao è intervenuto ai microfoni di DAZN, eletto MVP del match grazie alla doppietta che ha ribaltato il risultato nella ripresa. Le sue dichiarazioni.

Due gol per mandare il Milan in testa...

"Sapevamo che era una partita difficile. La Fiorentina sta in un momento complicato ma ha giocatori di qualità: il mister ci ha detto che non potevamo dare spazio a loro, a Kean che è un grande attaccante. È quello che abbiamo fatto oggi, un grande lavoro di squadra anche se nel primo tempo è stata una partita un po' strana. Alla fine ci siamo sbloccati"

Modric ti ha incoronato...

"Quando è arrivato a Milanello, mi ha dato un abbraccio e mi ha detto che voleva aiutarmi. Giocare con questi giocatori aiuta a crescere, sono molto contento: mi darà tanti assist per portare avanti il Milan"

Una dedica?

"Ho passato un mese e mezzo infortunato: lo dedico alla mia famiglia, ai miei compagni che mi hanno aiutato e hanno mantenuto un ottimo mood quando sono tornato. Sono molto felice. Dobbiamo continuare così"