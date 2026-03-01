Leao a DAZN: "Il Derby questione di vita o di morte"

Rafa Leao ha parlato a DAZN al termine di Cremonese-Milan: “Abbiamo un obiettivo che è di tornare in Champions. Questa partita era fondamentale per i tre punti e andare in zona Champions”.

Ora arriva il Derby...

“Dovevamo finire bene la partita e vincere. Abbiamo vinto. Contro l’Inter sarà un’altra partita, non dico decisivo. Ma il derby è sempre una partita personale per tutti noi. Arriviamo lì con tutto il rispetto dell’Inter, che è una grande squadra, ma con la voglia di fare risultato. Dovremo prepararla molto bene, il mister conosce questa partita. E secondo me ci arriviamo pronti”.

Cos'è per te il Derby?

“È una partita molto bella da giocare. Questa settimana che inizia si sente, anche fuori Milano. A tutti piace giocare queste partite. Ai miei compagni chiedo di dare il massimo e di prenderla “sul personale”, perché è una partita da vita o morte”.