De Winter: "Il 4-3-3 ci ha aiutato ad essere più offensivi. Scudetto? Alla fine vediamo"
Koni De Winter, giocatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita contro la Cremonese.
Pensi che il 4-3-3 vi abbia aiutato a spingere di più per trovare poi la rete del vantaggio
"Penso che era un modo per essere più offensivi. Noi abbiamo provato a fare il meglio possibile per vincere la partita".
Quanto vicino sei stato all'Inter?
"C'erano voci però non è mai stato nulla di concreto. Poi è arrivato il Milan e la decisione è stata facile".
Credi ancora allo scudetto?
"Penso che da quando sono arrivato abbiamo affrontato partita dopo partita e continuiamo a fare questo. Poi alla fine vediamo".
