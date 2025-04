Leao a Sky: "Con questo modulo c'è un difensore in più e noi possiamo attaccare più liberamente. Vittoria per Maignan"

Rafael Leao, attaccante del Milan, si è così espresso a SkySport al termine di Udinese-Milan: "A Udine è successo quello che è successo con Maignan, c'è sempre un ambiente strano qua. Siamo stati tutti concentrati, il mister ci aveva visto bene in settimana e abbiamo dato buone risposte sul campo".

Vi trovate bene con questo modulo?

"Sì, secondo me sì. Siamo più compatti, c'è un uomo più per difendere. E poi davanti siamo più liberi per attaccare. Mi trovo bene con Pulisic, con Luka Jovic e con Abraham che è entrato bene. Possiamo fare bene".

Hai sempre e sognolo segnato in trasferta in campionato...

"È da tanto che non segno a San Siro, ma non entro in campo con quella ossessione. Sono contento per la squadra per oggi. Mando un pensiero a Maignan. Qui è sempre strano. Quando siamo entrari nel secondo tempo, i tifosi hanno fatto un po' di casino. Questa vittoria è per lui".