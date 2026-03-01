Leao a Sky: "Non sono stato concentrato nella finalizzazione. La settimana del Derby non si esce"

Rafael Leao, attaccante e numero 10 del Milan, autore del secondo gol contro la Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. Le sue dichiarazioni in integrale.

Contento per i gol in campionato, per i tre punti o c'è un pizzico di rimpianto?

"Contenti per la partita anche se potevamo chiuderla prima: abbiamoaavuto tanti occasioni, anche io personalmente. Dovevo fare di più, anche se dopo ho fatto gol: oggi esco un po' così così perché non sono stato concentrato nei dettagli della finalizzazione. Ma la cosa più importante è la vittoria: abbiamo preparato bene la partita e anche il gol è una situazione che abbiamo preparato in settimana. Una partita difficile ma che ci carica per il Derby ovviamente"

Com'è vivere la settimana del Derby col -10?

"La settimana del Derby è sempre diversa. Non si esce: si sta a casa con la famiglia e ognuno deve trovare il suo modo di stare concentrato. Fondamentale arrivare pronti. Sappiamo che è una partita diversa, ognuno come dico sempre deve prendere questa partita sul personale. Ma è da sfruttare perché l'ambiente sarà molto bello"

Ti sei spostato a sinistra e hai fatto gol, coincidenza?

"Nel primo tempo ho avuto due occasioni da prima punta che dovevo fare gol e non l'ho fatto. Mi sento comodo anche da centravanti, lo facevo anche da più giovane: conosco i movimenti. Manca metterla dentro ma sono a mio agio. Ovviamente a sinistra è completamente diverso. Però il mister ha capito molto bene la partita e mi ha messo a sinistra per gli uno contro uno e ci è riuscito"

Se tu fossi l'allenatore del Milan dove metteresti Leao?

"Io non voglio casini... (ride, ndr). Io voglio solo giocare, sia a sinistra che come centravanti cerco di dare il massimo. Ovviamente a sinistra ricevo la palla non di spalle, riesco a vedere tutto il gioco ma da centravanti sono più vicino alla porta. Oggi nel calcio c'è da fare i numeri"

Hai le potenzialità per fare ogni anno 20-25 gol: da cosa dipende?

"Dipende da me. Però secondo me giocare centravanti ho più possibilità di fare questi numeri qua. Poi dipende da me: prepararmi bene in settimana, creare l'occasione, continuare la mia evoluzione come attaccante perché posso farlo meglio e fare più gol. Secondo me è una cosa che arriverà: ho l'obiettivo sui gol in questa stagione. Poi ogni anno si cerca di fare meglio del precedente. Però non ho una parola o una risposta diretta per questa domanda: ogni anno mi devo guardare allo specchio e fare meglio di prima"