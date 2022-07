Leao, c'è l'accordo con lo Sporting per un risarcimento di 19 milioni con l'aiuto di Mendes

MilanNews.it

Tuttosport questa mattina riprende l'indiscrezione lanciata ieri in prima pagina da A Bola, principale quotidiano sportivo portoghese, secondo cui Rafael Leao avrebbe trovato un accordo con lo Sporting Lisbona per il pagamento del risarcimento. La cifra si attesta sui 19 milioni di euro. Decisiva la mediazione del procuratore del calciatore Jorge Mendes che, se anticiperà lui i soldi, prima o poi vorrà ritornanre in possesso. Questo dunque tocca da vicino anche la situazione legata al rinnovo di Leao con il Milan: Maldini e Massara vogliono offrire meno dei 7 milioni richiesti e, per il momento, sono tutelati dalla clausola di 150 milioni.