Leao calciatore e cantante: "Tengo le due vite separate. Quando gioco a calcio penso solo a quello"

Rafael Leao ha rilasciato una bella intervista pubblicata dal sito ufficiale del Milan nella quale ha parlato della sua carriera da cantante. Il portoghese ha spiegato: "Cerco sempre di trasmettere la mia esperienza perché tutto sta nella motivazione. In campo cerco di motivare i ragazzi che mi vedono come un esempio. Li stimolo a non smettere mai e di sognare di diventare un calciatore. Quello che cerco di trasmettere con la musica è uguale. Le persone conoscono solo Rafael Leao, il giocatore, non conoscono la persona.

Le mie due vite da calciatore e da cantante? Tengo le due vite separate. Quando faccio musica mi dedico alla musica, quando gioco a calcio penso solo a quello”.