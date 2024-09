Leao contro Di Canio. Il 10 del Milan pubblica una foto dell'ex calciatore con il braccio teso e commenta: "......."

Rafael Leao non ha fatto attendere la sua risposta a Paolo Di Canio.

L'ex calciatore, durante lo Sky Calcio Club di domenica sera, si era così espresso sulla decisione del portoghese e di Theo Hernandez di rimanere in disparte rispetto a tutto il resto della squadra durante il cooling break del secondo tempo di Lazio-Milan: "Qui stiamo parlando di cose serie, questa è una vergogna secondo me. Non sei alla squadra del dopo lavoro, che sei lì e ti pago il campo e puoi fare quello che vuoi, qui sei al Milan. Stiamo parlando di Theo e Leao, uno fa spesso il capitano pure, ma che state facendo? I compagni di squadra si saranno sentiti declassati dal loro atteggiamento".

Il numero 10 del Milan ha condiviso sul suo profilo X una foto di repertorio di Paolo Di Canio con il braccio destro teso verso l'alto, commentandolo con una serie di puntini di sospensione.