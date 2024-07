Leao dopo la sconfitta con la Francia: "Grandissimo orgoglio di essere portoghese"

Se da una parte, ieri sera, Mike Maignan e Theo Hernandez hanno festeggiato il passaggio in semifinale con la Francia agli Europei di Germania, dall'altra Rafael Leao si lecca le ferite con il suo Portogallo. Il 10 rossonero è stato probabilmente tra i migliori in campo dei lusitani ma non è bastato a far crollare la porta difesa dal compagno di squadra al Milan. Sul suo profilo Instagram Leao ha espresso le sue emozioni all'indomani dell'eliminazione dalla competizione continentale.

Il messaggio di Leao sui social: "Grandissimo orgoglio di essere portoghese e per tutto quello che abbiamo fatto in questa competizione, chiaramente deluso di non essere arrivato oltre ma con la certezza che il futuro sarà ridente. Dimostriamo la nostra capacità di mettere gli avversari in senso con il nostro talento e la nostra personalità in ogni partita . Ho goduto al massimo questa esperienza con un gruppo di lavoro che posso chiamare famiglia!!! Un grazie che arriva a tutti i portoghesi che hanno avuto con noi dall'inizio alla nostra ultima partita"