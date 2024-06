Leao è il quarto giocatore più veloce di Euro 24. Il dato

Non un avvio di Europeo da ricordare per Rafa Leao, che salterà la terza partita del girone per squalifica (ma il secondo giallo rimediato è stato totalmente gratuito). Il portoghese, partito da titolare sia contro la Repubblica Ceca che contro la Turchia, non è ancora riuscito ad essere decisivo. Però, riporta il profilo Twitter di Euro 24, è stato il quarto giocatore più veloce del torneo con un picco di 35.4 km/h.