Leao fuori per tutti e 90' è una rarità. L'ultima volta fu tre anni fa a Genova

Rafa Leao fuori per scelta tecnica è una notizia che sorprende, ancor di più se il portoghese osserva tutto l'incontro dalla panchina. Una rarità, basti pensare che l'ultima volta in cui, pur essendo convocato, non è sceso in campo, è stato tre anni fa. Precisamente il 1° dicembre 2021, partita di campionato contro il Genoa, vinta dai rossoneri di Stefano Pioli per 0-3 grazie al gol di Zlatan Ibrahimovic e alla doppietta di Junior Messias.