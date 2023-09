Leao ha preso parte a quattro gol nelle ultime tre sfide contro l'Inter in Serie A

vedi letture

Come riporta la redazione di Opta, Rafael Leão ha preso parte a quattro gol (tre reti, un passaggio vincente) nelle ultime tre sfide contro l’Inter in Serie A, dopo che aveva messo lo zampino soltanto in una marcatura (un assist) in tutti i primi sei derby meneghini nel massimo torneo.