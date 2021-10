Leao in crescita: Pioli lo sta spingendo sempre più su

Il Corriere dello Sport pone l’accento su Rafael Leao, uno dei punti di forza del Milan in questa primissima parte di stagione. In certi momenti – scrive il quotidiano romano - sembra non pienamente consapevole della sua forza. Quando lo sarà, diventerà un giocatore di livello mondiale. Il portoghese ha una capacità straordinaria di travolgere l’avversario spostando di continuo la palla, e nell’ultimo periodo sta trovando con maggiore frequenza anche la via del gol. Pioli crede nelle sue potenzialità e lo sta spingendo sempre più su.