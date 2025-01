Leao manda il Milan in vantaggio all'intervallo: il risultato poteva essere più ampio

Fine primo tempo a San Siro. Milan meritatamente in vantaggio grazie a una rete di Rafa Leao, al terzo centro consecutivo in questa Champions. Rossoneri che per mezz'ora hanno dominato, sfiorando più volte il gol e trovando un clamoroso palo con Musah. Ma che nell'ultimo quarto d'ora hanno accusato la reazione del Girona, che in tre occasioni si è visto negare il gol da un super Maignan.

Partita sbloccata al 37' con un gran recupero di Bennacer che poi lancia in profondità Leao che ha la meglio in dribbling del difensore avversario e poi scarica di potenza un sinistro sul quale Gazzaniga non può nulla. Da segnalare già li primo slot di sostituzioni usato, a seguito dell'infortunio di Emerson Royal dopo tre minuti di gioco. Al suo posto Calabria, che si è fatto ammonire per proteste al 41'. Diffidato, salterà la partita contro la Dinamo Zagabria.