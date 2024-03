Leao ringrazia Ibra: "Avevo bisogno di lui: mi ha aiutato come calciatore e uomo. È molto importante per me"

Rafael Leao è stato ospite della redazione del Corriere della Sera. L'attaccante e numero 10 del Milan si è raccontato in un'intervista ai colleghi Carlos Passerini e Venanzio Postiglione a margine della pubblicazione del suo primo libro Smile, in cui il portoghese racconta la sua infanzia, i suoi inizi nel calcio, le sue passioni e anche la sua esplosione proprio nel club rossonero. Nella chiacchierata ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, fino a meno di un anno fa suo compagno di squadra e oggi suo dirigente. Lo svedese aveva dichiarato: "È un genio, in campo vede cose che gli altri non vedono"

Le parole, di riconoscenza, di Leao per Zlatan Ibrahimovic: "Non sono un genio. Però lui ha fatto alzare tanto il mio livello. Mi parla di tutto, non solo del calcio. Avevo bisogno di lui: mi ha aiutato non solo come calciatore, ma anche come uomo. È molto importante per me. Lo era quando giocava, lo è anche adesso"