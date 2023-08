Leao: "Romero ha detto che gli piaccio molto. Io cerco di tenerlo vicino a me"

Lunga intervista concessa a ESPN per Rafael Leao, che dagli ultimi giorni di ritiro negli Stati Uniti parla di Luka Romero: “Quando Luka è arrivato ha rilasciato un’intervista dicendo che gli piace molto Rafael Leao. È un ragazzo giovane, un giovane talento e nello spogliatoio sto cercando di aiutarlo per farlo integrare squadra perché a volte l’ho visto un po’ silenzioso. Quindi cerco di prenderlo, di tenerlo vicino a me e gli dico di non avere paura, di prendere la palla e far vedere perché è qui.