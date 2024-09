Leao: "Sono un leader diverso, non parlo tanto... Ovvio che sono contentissimo di poter indossare la fascia, però siamo tutti importanti"

Rafael Leao, alla vigilia di Bayer Leverkusen-Milan di Champions League, è stato intervistato da Milan TV. Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club:

Contro il Lecce sei stato il capitano. Che leader sei?

“Io sono un leader diverso, non parlo tanto perché la mia personalità è così. Però ho esperienza qui, in un club come il Milan… Sono qua da sei anni e posso aiutare i più giovani. Ho vinto anche uno Scudetto… So che posso dare tanto alla squadra in campo. Il primo capitano è Calabria, poi quando non c’è Calabria c’è Theo, poi ci sono io e poi Mike (Maignan, ndr) e Tomori. È un extra, poi è ovvio che sono contentissimo di poter indossare la fascia da capitano, però siamo tutti importanti in squadra”.