Leao tra critiche e numeri in ascesa: con il Milan sono 80 gol ufficiali

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Leao, sempre Leao. Il tema più caldo di questo inizio di primavera. Sì, perchè la stagione di Rafa sin qui è stata complicata e ricca di ostacoli, insidie. Una pubalgia cronaca e i tanti, troppi fastidi muscolari lo hanno portato sotto ritmo, sotto standard. Finora 27 presenze e 10 gol, un bottino comunque positivo vista la stagione del portoghese, altalenante e poco costante. Eppure, in un modo o nell'altro Rafa è tornato protagonista in positivo. Dopo i fischi contro l'Udinese, l'assist a Verona per Rabiot nell'unico fondamentale gol della partita.

I NUMERI DI RAFA LEAO AL MILAN: OBIETTIVO 100 GOL?

Come riportato da transfermarkt e senza tener conto dei rigori guadagnati, Leao dal 2019/20 in rossonero ha segnato 80 gol ufficiali e 65 assist, l'ultimo al Bentegodi contro il Verona. Rafa è uno dei giocatori più determinanti del Milan nelle ultime stagioni, seppur qualche sali e scendi. La continuità il suo vero tallone d'Achille. In questa stagione ha finora totalizzato 10 gol e messo a segno tre assist.

L'EDITORIALE DI FRANCO ORDINE PER MILANNEWS.IT

Ogni giorno spuntano interviste di calciatori del Milan e di ex rossoneri che segnalano e sottolineano il lavoro fatto da Max Allegri in questa stagione. Forse non ci sarebbe nemmeno bisogno di questi riconoscimenti per stabilire, senza schierarsi con un partito o con l’altro, che la scelta virtuosa dell’estate scorsa di affidarsi, finalmente, a uomini di calcio (Tare compreso) è stata giusta. E adesso sullo slancio bisogna costruire il mercato della prossima stagione tenendo conto di due obiettivi: 1) esaminare con serenità quali sono stati gli errori commessi (il mercato in tre frasi con tre regie diverse) a cominciare da qualche acquisto che non ha funzionato (metterei in proporzione alla cifra investita: Ricci, Nkunku, di Jashari forse capiremo di più nella prossima stagione quando magari Modric non potrà giocare ogni tre giorni; ndr); 2) puntare a rischiare qualche sacrificio finanziario in più del previsto per dimostrare al pubblico che il risultato sportivo è il primo degli obiettivi e non l’ultimo. (LEGGI QU)