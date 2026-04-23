Verso Milan-Juventus, il record di Tomori: bianconeri la sua vittima preferita

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Dopo la vittoria di Verona, il Milan di Massimiliano Allegri vuole proseguire la propria marcia verso l'obiettivo Champions, oggi sempre più vicino. Il prossimo ostacolo si chiama Juventus, con i ragazzi di mister Spalletti reduci da un periodo di forma positivo, con l'ultima vittoria casalinga sul Bologna. Domenica sera a San Siro servirà una prestazione da vero Milan.

NUMERI E CURIOSITA' - TOMORI QUANDO VEDE BIANCONERO..

Protagonista quasi per caso. Sì, perchè il centrale inglese quando vede la Juventus si esalta. Con la maglia rossonera Tomori ha messo a segno 7 reti complessive, di cui 2 ai danni della Juventus. I bianconeri sono la vittima preferita dell’inglese in carriera. Inoltre, Torino poteva essere nel futuro di Tomori. La stagione 2024/25 per l’inglese come tutto il Milan non fu facile e quando le cose vanno male le voci di calciomercato sono sempre più insistenti. Anche il Tottenham si era dichiarato interessato al giocatore, ma non vennero mai presentate offerte ufficiali.

Così, l'interesse dei bianconeri per Tomori era piuttosto vivo. I club hanno discusso per un prestito con obbligo di riscatto + bonus per una cifra vicina ai 25 milioni di Euro, ma l’affare non è andato in porto.

L'editoriale di Franco Ordine per MilanNews.it

Ogni giorno spuntano interviste di calciatori del Milan e di ex rossoneri che segnalano e sottolineano il lavoro fatto da Max Allegri in questa stagione. Forse non ci sarebbe nemmeno bisogno di questi riconoscimenti per stabilire, senza schierarsi con un partito o con l’altro, che la scelta virtuosa dell’estate scorsa di affidarsi, finalmente, a uomini di calcio (Tare compreso) è stata giusta. E adesso sullo slancio bisogna costruire il mercato della prossima stagione tenendo conto di due obiettivi: 1) esaminare con serenità quali sono stati gli errori commessi (il mercato in tre frasi con tre regie diverse) a cominciare da qualche acquisto che non ha funzionato (metterei in proporzione alla cifra investita: Ricci, Nkunku, di Jashari forse capiremo di più nella prossima stagione quando magari Modric non potrà giocare ogni tre giorni; ndr); 2) puntare a rischiare qualche sacrificio finanziario in più del previsto per dimostrare al pubblico che il risultato sportivo è il primo degli obiettivi e non l’ultimo. (CONTINUA A LEGGERE)