Reijnders, dove sei finito? Il primo anno in Premier è un fallimento

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Ce la ricordiamo e ve la ricorderete tutti l'onnipotenza calcistica che l'anno scorso aveva Tijani Reijnders in rossonero, forse l'unica nota positiva in una stagione a dir poco fallimentare. Ebbene, a causa della mancata qualificazione in Champions e a causa di un'offerta molto alta arrivata dal Manchester City, 57 milioni di parte fissa più 10 milioni di bonus facili e 3 milioni di bonus difficili, il Milan ha deciso di cedere il giocatore alla corte di Guardiola. Il dispiacere è stato tanto, tanto come la convinzione che un giocatore di tale spessore potesse fare la differenza anche in un campionato molto più competitivo come la Premier League, ma, arrivati al 23 aprile, possiamo dire che quest'anno così non è stato.

REIJNDERS-CITY, I NUMERI

Era partita alla grande, come meglio non poteva immaginare, l'avventura inglese per Tijani: gol e assist all'esordio nel 4-0 esterno al Wolverhampton. Le premesse erano ottime ma, mano a mano, il minutaggio e i gol realizzati sono andati scemando e di fatto l'olandese non è mai riuscito a scolpire il suo nome tra quello degli undici titolari. Nelle ultime 9 partite sono state ben 6 le panchine per l'intera durata match e solo 3 le presenze, per altro mai da 90 minuti. Di seguito i la sua stagione in numeri:

PREMIER LEAGUE

25 partite giocate

1499 minuti giocati

Media di 60 minuti a partita

5 gol, 2 assist

Media di 1 gol ogni 300'

CHAMPIONS LEAGUE

10 partite giocate

579 minuti giocati

Media di 57,9 minuti a partita

0 gol, 3 assist

Media 1 assist ogni 193'

FA CUP

4 partite giocate

289 minuti giocati

Media di 72,5 minuti a partita

1 gol, 1 assist

CARABAO CUP

4 partite giocate

221 minuti giocati

Media di 55,25 minuti a partita

1 gol, 1 assist

