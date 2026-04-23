Serie A, le designazioni arbitrali per la 34^ giornata: Milan-Juve a Sozza

Serie A, le designazioni arbitrali per la 34^ giornata: Milan-Juve a SozzaMilanNews.it
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Oggi alle 18:20News
di Niccolò Crespi
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, é l'arbitro designato per Torino-Inter, partita della 34ma giornata della Serie A di calcio (domenica 26, ore 18:00) che potrebbe concorrere ad assegnare il titolo di campioni d'Italia ai nerazzurri con un mese di anticipo sulla fine del campionato. Dipenderà anche dall'esito di Napoli-Cremonese di domani (20:45, assegnata a Daniele Doveri) e di Milan-Juventus (arbitrata da Simone Sozza) di domenica sera. (ANSA).