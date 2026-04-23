Milan-Goretzka, Olivero: "Ad Allegri serve un giocatore con quelle caratteristiche"

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Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, G.B. Olivero ha parlato così di Milan e Juventus in vista della prossima stagione: "A Casa Milan e alla Continassa sanno che il campionato 2026-27 dovrà essere quello della ritrovata competitività: adesso un piazzamento tra le prime quattro (ancora da blindare) è sicuramente accettabile, ma da agosto l’obiettivo dovrà essere quello di contendere lo scudetto all’Inter. Non necessariamente vincerlo, perché l’obbligo del successo sarebbe una forzatura. Ma provarci davvero, quello sì. I primi ragionamenti di Milan e Juve in chiave mercato fanno pensare che sia stato inquadrato il problema principale: il deficit di qualità e personalità, cioè le componenti che fanno vincere le partite delicate ed evitano lo spreco di punti.

Il Milan ha individuato in Leon Goretzka il completamento della mediana. Al Bayern quest’anno il tedesco è passato dal ruolo di titolare (più o meno difeso in Bundesliga) a quello di prima riserva (come quasi sempre in Champions). Età e chilometraggio non saranno sfuggiti ai dirigenti rossoneri, che avranno messo tutto sulla bilancia ricavando un responso comunque positivo. Ad Allegri serve, tra le altre cose, un giocatore con quelle caratteristiche e Goretzka può essere il primo colpo di un mercato incisivo. E a proposito di Allegri, il balletto sulla sua conferma andrebbe fermato in fretta anche per consentire al tecnico (o, nell’eventualità di un addio, al suo successore) di ragionare con i dirigenti sulle necessità da soddisfare".