Milan-Cagliari: biglietti in vendita da domani. Tutte le info
Il sito ufficiale del Milan pubblica tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per l'ultima gara casalinga della stagione contro il Cagliari: "In occasione dell'ultimo appuntamento stagionale del campionato di Serie A, il Milan scenderà in campo a San Siro contro il Cagliari. Sarà lo scontro numero 95 tra le due formazioni: il bilancio vede 55 vittorie rossonere, 9 successi rossoblù e 30 pareggi.
INFORMAZIONI GENERALI
La data e l'ora di Milan-Cagliari non sono state ancora definite.
BIGLIETTI
I biglietti per Milan-Cagliari sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket secondo la seguente modalità:
Fase Abbonati: dalle ore 15.00 di venerdì 24 aprile e fino alle 23.59 di domenica 26 aprile, ogni abbonato alla stagione 25/26 potrà acquistare 4 biglietti aggiuntivi nei settori disponibili, con listino dedicato.
Fase Milan Club: dalle ore 15.00 di venerdì 24 aprile e fino alle 23.59 di domenica 26 aprile, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato.
Vendita libera: dalle ore 15.00 di lunedì 27 aprile e fino a esaurimento delle disponibilità.
PROMOZIONI
Il prezzo dei biglietti per Milan-Cagliari parte da 14€. Già dalla fase abbonati, gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di tariffe dedicate in alcune zone dello stadio.
MATCHDAY UPGRADES
Rendi ancora più speciale la tua esperienza a San Siro aggiungendo al biglietto i nostri nuovi servizi:
Fast Track: consente di evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da 5€ e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.
Trophy Lounge Experience: vivi il prepartita in un'atmosfera unica. Accedi alla nuova Trophy Lounge, tra trofei leggendari e cimeli storici, concedendoti un servizio di food & beverage prima del fischio d'inizio. Il prezzo di acquisto è di 50€.
Tutti i servizi possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.
TIFOSI CON DISABILITÀ
Il biglietto per Milan-Cagliari ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.
CLUB 1899
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