Malagò dopo l'incontro con Assocalciatori e Assoallenatori: "Spirito molto propositivo"

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Dopo l'incontro con le componenti tecniche del calcio, Assocalciatori e Assoallenatori, Giovanni Malagò, indicato dalla Lega Serie A come candidato alla poltrona Figc, ha rilasciato queste parole a Sky: "Sono state due ore di incontro con l'Associazione calciatori e con quella allenatori, abbiamo parlato di tanti temi, mi hanno fatto presente le loro istanze e le loro problematiche, che si uniscono a quelle delle altre componenti.

Mi sono documentato: credo che debbano fare, la prossima settimana, un direttivo e delle riflessioni. Lo spirito dell'incontro è stato propositivo sotto tutti i punti di vista, era una visita doverosa". In questo momento, le due componenti stanno anche l'altro potenziale candidato, Giancarlo Abete.