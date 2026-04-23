MN - Giroud sull'addio di Maldini: "Fu una delusione per me, ci rimasi male. Forse un giorno tornerà.."

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È difficile quantificare quanto i tifosi rossoneri amino Olivier Giroud. Il tormentone del derby, lo scudetto vinto, le giocate decisive anche da portiere... Il francese, nei suoi anni al Milan, ha dato tanto e ha ricevuto tanto: non poteva essere altrimenti, visto come ha onorato quella maglia rossonera che ammirava da ragazzino. Oggi Giroud gioca per il Lille in Ligue 1, e a 39 anni è già arrivato a quota 11 gol stagionali. La redazione di MilanNews.it, con il suo inviato Alessandro Schiavone, ha avuto il piacere di intervistare il campione francese. Di seguito un estratto della seconda parte dell'intervista esclusiva:

La partenza di Paolo Maldini a giugno 2023 è stato dura da digerire per voi giocatori? Alcuni giocatori come Theo e Leão non sono mai più tornati ai livelli di prima...

"È difficile fare una stagione come quella dello Scudetto. È facile dire così ma ovviamente lavorare con Paolo e tutto quello che lui rappresenta per Milan e per calcio italiano, io ero molto fiero di lui. Però sì per forza io ero deluso per il fatto che è andato via. Il Milan però adesso deve andare avanti con le persone che ci sono oggi. Forse un giorno Paolo tornerà al Milan".