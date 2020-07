Dal post lockdown, tra campionato e Coppa Italia, Rafael Leao non è mai stato schierato titolare. Il portoghese, nonostante ciò, è comunque riuscito a segnare tre reti, una in più rispetto a quelle realizzate in tutta l'altra fase della stagione. Domani, contro il Parma, potrebbe arrivare il primo gettone dall'inizio, in attesa che vengano sciolti gli ultimi dubbi di formazione.