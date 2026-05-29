Leao verso l'addio al Milan dopo sette anni: il sogno è la Premier League

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Rafa Leao pronto a dire addio al Milan dopo sette anni: per lui il sogno è andare a giocare in Premier League, apprezzata recentemente in un podcast

Rafael Leao è pronto a dare l'addio al Milan. L'esperienza rossonera del talento portoghese classe 1999, sembra essere giunta ai titoli di coda dopo sette lunghi anni. Sono state stagioni molto diverse ma in cui il numero 10 si è fatto amare dai suoi tifosi che forse proprio perché gli hanno voluto tanto bene e hanno intravisto in lui enormi doti, nelle ultime due stagioni sono rimasti ancora più delusi per il rendimento del loro pupillo. Sullo sfondo c'è la Premier League, un vero e proprio sogno per Leao.

LEAO, ADDIO AL MILAN: SOGNO PREMIER

Rafael Leao verso l'addio al Milan, lo riporta oggi il Corriere dello Sport. Dopo sette stagioni il portoghese è pronto a salutare, al termine di una in cui è stato tartassato dai problemi fisici per una buona prima metà e in cui non è riuscito a rendere - come tutto il Milan - nella volata finale. Recentemente, in un podcast, Rafael Leao ha mostrato segni di apprezzamento per la Premier League che potrebbe essere la prossima destinazione. Ha detto Rafa: "Guardo spesso la Premier League. Mi piace il Manchester United soprattutto per Cristiano Ronaldo, che è il mio idolo, ma anche l'Arsenal è una squadra che seguo alla televisione"