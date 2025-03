Leao verso un nuovo record: contro il Como la 250^ presenza in rossonero

vedi letture

Milan-Como, match valido per la 29ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà allo stadio Meazza di Milano sabato 15 marzo, alle ore 18:00. Dopo la recente vittoria contro il Lecce, i ragazzi di Sergio Conceiçao proseguono il proprio lavoro verso la delicata sfida contro il Como, un avversario tutt'altro che scontato. Il Milan è imbattuto da 12 gare di Serie A contro il Como (7V, 5N), trovando la vittoria in tutte le tre sfide contro questa avversaria negli anni 2000; l’unica volta in cui i rossoneri hanno registrato quattro successi di fila contro i lariani nella competizione risale al periodo tra il 1951 ed il 1952.

Rafa verso la 250^

Rafael Leão è vicino alle 250 presenze in tutte le competizioni con il Milan (attualmente a 249 gare giocate, con 68 reti e 50 assist): dal suo esordio in rossonero nel 2019/20 è l’unico giocatore di Serie A che ha segnato almeno 50 gol e servito almeno 50 passaggi vincenti tra campionato e coppe.

MILAN-COMO - LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MARCHETTI

Assistenti: BINDONI – TEGONI

IV uomo: CREZZINI

VAR: DOVERI

AVAR: ABISSO

DOVE VEDERE MILAN-COMO

Data: sabato 15 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it