Lecce e Sassuolo non si fanno male: Camarda entra nella ripresa
Lecce e Sassuolo si sono sfidati al "Via del Mare" in una delle gare delle 15 che hanno aperto la settima giornata del campionato di Serie A Enilive: non si sono fatte male le due squadre che hanno pareggiato 0-0. Il giovane attaccante classe 2008 Francesco Camarda, che gioca al Lecce ma di proprietà rossonera, è partito dalla panchina ma è entrato al posto di Stulic al 64° minuto, non riuscendo però a incidere con la sua prestazione comunque sufficiente.
SABATO 18 OTTOBRE
ore 15, Lecce-Sassuolo 0-0
ore 15, Pisa-Hellas Verona 0-0
ore 18, Torino-Napoli
ore 20.45, Roma-Inter
DOMENICA 19 OTTOBRE
ore 12.30, Como-Juventus
ore 15, Genoa-Parma
ore 15, Cagliari-Bologna
ore 18, Atalanta-Lazio
ore 20.45, Milan-Fiorentina
LUNEDÌ 20 OTTOBRE
ore 20.45, Cremonese-Udinese
