Lecce e Sassuolo non si fanno male: Camarda entra nella ripresa

Lecce e Sassuolo si sono sfidati al "Via del Mare" in una delle gare delle 15 che hanno aperto la settima giornata del campionato di Serie A Enilive: non si sono fatte male le due squadre che hanno pareggiato 0-0. Il giovane attaccante classe 2008 Francesco Camarda, che gioca al Lecce ma di proprietà rossonera, è partito dalla panchina ma è entrato al posto di Stulic al 64° minuto, non riuscendo però a incidere con la sua prestazione comunque sufficiente.

SABATO 18 OTTOBRE

ore 15, Lecce-Sassuolo 0-0

ore 15, Pisa-Hellas Verona 0-0

ore 18, Torino-Napoli

ore 20.45, Roma-Inter

DOMENICA 19 OTTOBRE

ore 12.30, Como-Juventus

ore 15, Genoa-Parma

ore 15, Cagliari-Bologna

ore 18, Atalanta-Lazio

ore 20.45, Milan-Fiorentina

LUNEDÌ 20 OTTOBRE

ore 20.45, Cremonese-Udinese