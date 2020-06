Lecce-Milan, i marcatori più prolifici del confronto: in testa Shevchenko

Lecce e Milan si sono affrontati diciannove volte al Via del Mare. Il primo marcatore in questi confronti è Andry Shevchenko, ex rossonero che andò a segno in quattro occasioni in Puglia, andando a segno in quattro gare diverse. Alle spalle del bomber ucraino troviamo Kevin-Prince Boateng, autore della decisiva tripletta nel 3-4 del 23 ottobre 2011, ultimo precedente tra i due club. Dietro di loro troviamo due rossoneri del passato, Francesco Vincenzi e Alberto Bigon, a quota 2, al pari di Cristiano Lucarelli.