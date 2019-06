Lecce, si insiste per Abate ma l'offerta non è ancora quella giusta

Prosegue il pressing del Lecce per Ignazio Abate, terzino classe '86 in scadenza col Milan che tra pochi giorni sarà ufficialmente libero da vincoli contrattuali. Per il laterale di Sant'Agata de' Goti in questi giorni tanti sondaggi, dalla Serie A ma anche diversi club in giro per l'Europa come Leganes e Olympiacos. Al momento, però, ancora nessuna decisione è stata presa.

Il club che s'è fatto avanti con maggiore insistenza è stato il Lecce, che ha anche proposto al calciatore un contratto da 800mila euro a stagione. Offerta ritenuta troppo bassa dal calciatore, che però certifica l'interesse dei giallorossi per Abate. Terzino che, nel frattempo, continua a valutare.