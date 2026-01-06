Lecce, Trinchera: "Crediamo molto in Camarda e Stulic: attaccanti di valore"

La seconda gara di questa diciannovesima giornata di Serie A Enilive, l'ultima del girone di andata, è in corso in questo momento: il Lecce ospita la Roma nella partita cominciata alle ore 18. Nel pre-gara, ai microfoni di Sky Sport 24, è intervenuto Stefano Trinchera, direttore sportivo della formazione salentina, che ha fornito le sue dichiarazioni sulla partita e sul mercato. Alcune parole raccolte da Tuttomercatoweb.com.

Sulla partita

"Non possiamo permetterci di mollare, il campionato di Serie A è molto tosto e anche oggi siamo qui a combattere contro un'altra grande squadra".

Pochi gol dai centravanti?

"Non ci fasciamo la testa, perché crediamo molto in questi ragazzi che sono attaccanti di valore: in Serie A è difficile per tutti fare gol ma aspettiamo tempi migliori, sia Camarda che Stulic possono dare il loro contributo per la salvezza".