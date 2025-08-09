(LEE-MIL 1-1), arriva il pareggio degli inglesi: a segno Stach al 67'

(LEE-MIL 1-1), arriva il pareggio degli inglesi: a segno Stach al 67'MilanNews.it
Oggi alle 17:31News
di Federico Calabrese

Al 67' arriva il pareggio del Leeds con Anton Stach: il centrocampista del club inglese tira da fuori, molto male Terracciano con un intervento goffo e la palla che termina in rete. 1-1 tra Leeds e Milan.

LE FORMAZIONI
LEEDS (4-3-3): Perri; Schmidt, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Tanaka, Ampadu, Stach; Gnonto, Piroe, James. A disp.: Cairns, Darlow; Bijol, Byram; Gruev, Longstaff; Aaronson, Chadwick, Gray, Harrison, Nmecha, Ramazani. All.: Farke.

MILAN (4-3-3): P. Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlović, Estupiñan; Musah, Jashari, Sala; Chukwueze, Gimenez, Okafor. A disp.: Maignan, Pittarella, Torriani; Bartesaghi, Coubiș, Duțu, F. Terracciano, Thiaw, Tomori; Eletu, Modrić, Ricci, Saelemaekers; Sia. All.: Allegri. 

Arbitro: Paul McLaughlin.