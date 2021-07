Leeds, ufficiale l'arrivo di Junior Firpo dal Barcellona

La notizia era nell'aria ormai da giorni, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: il Leeds ha infatti annunciato l'arrivo dal Barcellona di Junior Firpo. Il terzino sinistro è stato accostato a lungo anche al Milan per il ruolo di vice Theo Hernandez.

✍️ #LUFC is delighted to announce the signing of Junior Firpo from Barcelona