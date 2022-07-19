Lega di Serie A, tutti i giovani calciatori svincolati. La lista completa
La Lega Serie A ha pubblicato il consueto elenco dei giovani di serie che le squadre della massima serie hanno liberato in virtù dell'art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia):
ATALANTA
PASQUALINI DAVIDE 15/01/2004
RUSNAK VLADYSLAV 22/04/2006
TIERI SAMUELE 05/01/2004
BOLOGNA .
D'AGOSTINO GIOVANNI CIRO 27/08/2004
ZANINI ALEX 13/04/2007
CREMONESE
FORMISANO PASQUALE 11/07/2005
MUSAJ BRIAN 02/04/2004
PECCHIA GIUSEPPE 21/08/2004
PESCHIERI DAVIDE 18/03/2004
EMPOLI
BALDINI NICCOLO 07/01/2007
CORSI GUIDO 08/10/2004
DE LUCIA FRANCESCO 12/02/2006
FRATINI ANDREA 24/05/2006
KENGNI YVANN YMELE 03/02/2004
MACCHI LORENZO 17/07/2004
PEZZELLA ALESSIO 15/04/2005
RE FRANCESCO 12/12/2004
STEFANI JACOPO 03/02/2004
VIVIANI RAOUL 28/05/2005
FIORENTINA
ADAMCSIK ALEX MILIAN 08/07/2004
COSTOLI CRISTIANO 04/02/2007
EL OUARDI OMAR 09/01/2007
GUIDORIZZI RICCARDO 15/06/2007
HISELY LEONARDO 27/04/2007
JAKAJ ALBAN 31/03/2005
OLIVA DIAZ ERIK 01/02/2006
RUS LORENZO 12/06/2007
SALINI JACOPO 18/03/2004
HELLAS VERONA
GARILLI ALESSANDRO 23/07/2004
VAZ GUIMARAES CANA LUCCA 11/02/2004
INTERNAZIONALE
BELOTTI MAICOL 22/03/2005
FRATUS ALESSANDRO 16/08/2004
GRIECO ANICET 26/01/2005
RAVELLI LUCA 25/01/2005
ROVERSI DAVIDE 05/04/2005
JUVENTUS
NESSUNO SVINCOLO
LAZIO
CANTIANI ALDO 16/09/2004
DE LORENZO SIMONE 03/04/2006
DI FLORIO LORENZO 05/03/2006
IOBBI GABRIELE 31/01/2005
LOSI VITTORIO 24/01/2006
NANNINI MATTEO 03/10/2004
NATALE ROBERTO 27/02/2007
NORI TOMMASO 05/07/2004
SERAFINI DAVIDE 13/01/2004
SHEHU NUSRET 25/01/2005
STERNINI ALESSANDRO 05/05/2004
TALLINI VALERIO 23/03/2004
VECCHI GABRIELE 07/09/2004
VISCONTI LUDOVICO 06/01/2006
LECCE
ALBANO CRISTIANO CLAUDIO 04/04/2004
ANGELINI ALESSANDRO 04/02/2006
BRIGIDA NICOLA 27/03/2007
BUFANO DANIELE GIUSEPP 31/05/2004
CICCARESE DAVIDE 07/01/2006
CONTE MATTIA 13/07/2007
DE LUCA MATTIA 06/02/2007
DIMA ALBERTO 22/01/2004
EUROPAEUS GABRIEL ONNI VI 14/05/2005
FASANO NICOLO 25/11/2005
GALLORINI EMANUELE 19/04/2004
GEUSA ANDREA 16/03/2005
GIANFREDA FEDERICO 15/02/2007
LANCIANO DIEGO 03/01/2005
LAURETTI ENEA 19/12/2006
LIPPO MATTIA ANGELO 19/07/2004
LITTI MATTEO 07/03/2005
LUCIANO MATTEO 05/03/2004
LUPERTO GIUSEPPE 11/01/2004
MANFREDI SAMUELE 20/01/2005
MAZZARANO LUIGI 12/04/2005
MORELLI NICOLO 28/02/2004
NEGRO FABRIZIO 26/03/2007
NEGRO PIERANDREA 26/03/2007
RIA NSIMBA PAOLO 18/02/2007
RUSSO ALEXANDRO 31/01/2006
SEMERARO ERMES 06/02/2006
MILAN
BRAMBILLA LORENZO 08/04/2004
DADIE CALVYN AKRE GNA 30/01/2005
DE LUCIA ANTONIO 23/02/2005
GAGGIA THOMAS 21/04/2004
RAIMONDI MORENO 04/10/2006
MONZA
GRUMO FRANCESCO 25/09/2005
ZISSIS BERNACCHI LEONARDO 28/05/2007
NAPOLI
BUZZELLA ALFONSO 03/01/2007
CACACE DANIELE 06/05/2007
CARBONE FRANCESCO PIO 08/02/2005
CINQUEGRANA FRANCESCO 16/08/2005
COZZOLINO GIOVANNI 02/05/2007
DIONISIO SALVATORE 16/05/2006
FRULIO MICHELE 08/01/2004
IACCARINO LUIGI 04/05/2007
MARRANDINO BENIAMINO 25/03/2006
MIELE MATTIA 30/04/2005
MUSTO ALBERTO 09/02/2005
NORCIA GENNARO 12/09/2004
PIRONE ANDREA 09/06/2004
RICCIO RAFFAELE 23/03/2007
ROB COPREAN RAUL IONUT 22/06/2005
SCARPATO MANUEL 26/04/2006
VIGLIETTI VINCENZO 16/07/2007
ROMA
MILILLO FLAVIO 16/01/2007
SCIPIONI CRISTIAN 11/01/2007
SALERNITANA
ACONE ORESTE 17/03/2006
BOTTIGLIERI SALVATORE 22/06/2006
BRANCACCIO ANIELLO 02/09/2006
BROGGI MARCO 08/12/2005
CARPETTI RENATO 18/03/2005
CASTELLANO GENNARO 10/05/2005
CELLI LORENZO 27/05/2006
CERBONE DARIO 30/01/2007
COPPOLA MATTEO 06/12/2004
DE GENNARO GIOVANNI 15/04/2005
DELLA CALCE ALESSANDRO 18/08/2006
FALAGUERRA FRANCESCO 25/01/2008
IANNIELLO GIUSEPPE 08/04/2005
IULIANO ALESSIO 28/04/2004
MASULLO KRISTIAN 05/04/2007
NOBLER GABRIELE 05/02/2007
PELLEGRINO LUIGI 27/11/2006
PERROTTA MAURIZIO 16/01/2006
RIZZO FRANCESCO 06/07/2005
SABATINO BRUNO 16/07/2004
VITOLO PIERFRANCESCO 24/11/2004
SAMPDORIA
ALLEGRA OSCAR SANTO 06/02/2006
ANDRE DANIEL 01/02/2006
ANSALONI MATTEO GIOVANNI 30/01/2004
BARBA GABRIELE 22/01/2004
CANEVA LUCA 21/07/2006
CIRIGLIANO VINCENZO 04/12/2006
CIVANO ANDREA 25/02/2005
D'AGNANO SIMONE 24/01/2007
D'ADDARIO FEDERICO 07/06/2007
D'ADDARIO SAMUEL 24/07/2004
ESPOSITO ANDREA 08/02/2004
FARRAUTO SEBASTIANO 21/01/2006
GENTILI FILIPPO 06/02/2006
GREGORACE CHRISTIAN 16/10/2004
IERARDI ANGELO 27/03/2007
LASAGNA MATTEO 05/05/2006
MENNELLA SALVATORE 19/02/2005
MONTUORI GIUISEPPE 14/07/2007
ODDONE RICCARDO 05/08/2007
OSKEDRA JAKUB DOMINIK 09/03/2005
OTTONELLO ALESSIO 11/05/2004
PACELLI MARIO GIANLUCA 16/02/2006
PAPASERIO GABRIELE ALESSI 20/02/2007
RIGO MANUEL 22/08/2006
RUNZA ERNESTO 27/04/2007
SPADAFORA FRANCESCO 19/01/2006
VIANSON YVES 08/08/2004
SASSUOLO
NESSUNO SVINCOLO
SPEZIA
ABBATERUSSO FILIPPO 06/01/2005
ANGRISANI TOMMASO 08/04/2005
BARALE SAMUEL 23/03/2005
BIASCI CESARE ALFREDO 10/07/2004
DUMANI LUVIN 03/03/2006
FERRARI DIEGO 09/01/2006
KAPIDANI LEDIO 14/04/2005
RATTI SIMONE 07/07/2004
SUSINI LORENZO 10/03/2005
TORINO
AJMAR CRISTIAN 03/01/2007
ANDRETTA LUCA 06/02/2005
D ANGELO JACOPO 24/06/2005
LUPO NICOLO 02/03/2005
NITRI GIORGIO 12/12/2005
POMPILIO FEDERICO 02/08/2006
ROSANO EMANUELE 26/01/2007
TAHIRI AMIN 11/01/2005
UDINESE
NESSUNO SVINCOLO