Lega Serie A, momentanea sospensione dell’assemblea: dalle 21.30 riparte la discussione sui diritti tv

L'Assemblea della Lega Serie A, iniziata questo pomeriggio intorno alle 15.30 (con 19 società presenti, escluso il Crotone) si è interrotta per una pausa alle ore 18.45 circa. Durante i lavori nel pomeriggio è stato approvato l'accordo con Electronic Arts come Official Video Game Partner Serie A. Per quanto riguarda il punto 4 all'ordine del giorno (Pacchetto 2 bando diritti tv), l'Assemblea si riunirà sempre oggi, a partire dalle 21.30.