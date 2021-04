Lega Serie A, Scaroni dalla parte di Dal Pino: "Ho votato per lui poche settimane fa e non ho cambiato idea"

Nella giornata di ieri, sette club della Serie A hanno inviato una lettera per chiedere le dimissioni del presidente delle Lega, Paolo Dal Pino: si tratta di Juventus, Inter, Lazio, Napoli, Atalanta, Fiorentina e Verona. In questo gruppo di club non c'è il Milan e in merito a questa questione il presidente rossonero Paolo Scaroni ha dichiarato: "Ho votato per lui poche settimane fa e non ho cambiato idea" le sue parole riportate stamattina dal Corriere della Sera.