Secondo quanto raccolto da TMW, è iniziata da poco la riunione in Lega Calcio in Via Rosellini. Presenti tutte le venti società di Serie A: all'ordine del giorno ci sarà la discussione relativa al canale della Lega di A e di MediaPro. Non solo: la riunione sarà anche spunto di trattative di mercato come tra le diverse società italiane.