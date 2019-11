"Un buon Milan si arrende alla Juve: decide Dybala": titola così questa mattina Leggo che parla di una buona prestazione dei rossoneri in casa dei bianconeri, che però non è bastata per tornare a Milano con un risultato positivo in tasca. A decidere la gara dello Stadium è stato un gol di Dybala, che qualche minuto prima aveva preso il posto di Cristiano Ronaldo.