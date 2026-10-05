Letizia commenta i veleni delle ultime ore: "Mettete insieme le parole di Boban e quelle di Pato"

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle parole di Zvonimir Boban, ex calciatore, sul Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle parole di Zvonimir Boban sul Milan: "Vedo che le parole di Boban continuano a far discutere e continuano ad accendere gli animi. Vi dico solamente due cose: uno, me ne guardo bene dall'entrare in determinate beghe; due, comunque tenete presente che Zvonimir Boban parla con l'amore per il Milan. Per me, ripeto, con un pizzico di lungimiranza in più, con un pizzico di freddezza in più, potrebbe avere anche la possibilità di capire che magari non è il caso di parlare di un club a cui ha fatto causa. Però Boban non è una persona che calcola e alcune volte ragiona anche d'istinto, quindi a me piace comunque - anche a costo di sbagliarmi - valutare il lato positivo delle sue parole.

Al di là degli attacchi personali, secondo me ingiustificati e gratuiti, la lezione che ricaviamo dalle parole di Boban e da quelle di tanti altri ex rossoneri che si sono espressi in un certo modo è che le ambizioni del Milan e delle squadre top del calcio italiano si sono appiattite e in teoria non dovrebbero essere queste, e che dovremmo cercare maggiore ambizione, pensare ancora a essere veramente Milan e a vincere: è un discorso secondo me condivisibile. Un discorso che lo stesso Gerry Cardinale, la stessa proprietà del Milan, immagino abbia a cuore e che cercherà poi di trasformare in realtà.

Mettete insieme le parole di Boban e le parole di Pato. Boban parla di ambizioni e di vincere, Pato dice: 'Cardinale mi ha detto pochi giorni fa che il nostro obiettivo è tornare presto ad alzare i trofei per cui scenderemo in campo'. E penso che il primo a esserne contento, il primo a leggere la situazione in modo diverso sarebbe eventualmente e sarà, qualora accadesse come ci auguriamo tutti, anche Zvonimir Boban.

Quindi andiamo oltre la polemica e non trasformiamo tutto sempre in una guerra santa o in una guerra di religione. La nostra unica religione calcistica è il Milan, e se parliamo per il bene del Milan dobbiamo prendere le parole di Boban come una voglia di spronare, come un'essenza di valori che vanno nella direzione del DNA, del blasone e del milanismo. Non è un eretico, Boban, ma non è neanche il salvatore della patria o il profeta che arriva a spiegarci qualcosa che noi non sappiamo o che la proprietà non sa. È chiaro che poi dalle parole vogliamo vedere i fatti".