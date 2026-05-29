Letizia: "Pochettino 12 anni fa fu proposto al Milan: tanto per farvi capire quanto sia moderna come idea"

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Francesco Letizia, giornalista collega di Sportitalia, ha commentato sul suo canale YouTube la situazione attuale del Milan

Francesco Letizia, collega di Sportitalia, è intervenuto sul suo canale YouTube per commentare l'attuale situazione del Milan: "Il bluff del calcio moderno, “alla Fabregas”, é già terminato: Ibrahimovic spinge per Pochettino che era un allenatore interessante e moderno 7/8 anni fa, mentre ormai già da diversi anni si è involuto. Farebbe molto ridere poi che arrivasse un ex Chelsea ora che è andato via Furlani, a smontare definitivamente tutte le fesserie lette in questi mesi. Comunque nel 2014, ormai 12 anni fa, Pochettino fu proposto al Milan, tanto per farvi capire quanto sia moderna come idea. Chi lo propose? Mino Raiola, lo storico procuratore di Ibra: coincidenze? Valutate voi."

Continua Letizia: "Certo è che se si dovesse puntare sul ct degli USA, scarto di Chelsea e PSG da anni, sarebbe un equivocabile segnale anche agli occhi degli inguaribili ottimisti: il gruppo Ibrahimovic-Cardinale non sa che pesci prendere. Mi auguro che Calvelli abbia davvero ascendente, perché pur non capendo nulla di calcio, ha sicuramente visione manageriale sportiva e quindi potrebbe essere in grado di capire quanto fallimentare sia un progetto del genere. Purtroppo la sensazione è che dopo 3 giorni, Ibra stia già cercando l’amico dell’amico per fargli fare quello che vuole lui e non il miglior professionista in circolazione”.