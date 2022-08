Levine (New York Yankees) a Forbes: "Possiamo crescere con il Milan, credo in quello che stanno facendo"

MilanNews.it

I New York Yankees possono davvero diventare degli investitori del Milan. Secondo quanto riferito da Forbes, il presidente della storica franchigia Randy Levine non si nasconde ma apre ad una collaborazione con Cardinale e i rossoneri: "Abbiamo avuto un rapporto molto lungo e di successo con Redbird e crediamo di poter contribuire a far crescere il marchio e la presenza commerciale di AC Milan. Credo in quello che stanno facendo". Alcune idee di collaborazione riguardano la possibilità di giocare amichevoli allo Yankee Stadium e mostrare i contenuti del Milan su YES Network.