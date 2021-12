Lewandowski: "In Italia ci sono tante squadre forti, ma non ho notizie su un mio trasferimento"

Collegato con il Nuvola Lavazza di Torino, il bomber del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha parlato così dopo aver aver ricevuto il Golden Player Man per il secondo anno consecutivo: "Non posso essere a Torino stasera purtroppo, ma essere premiato da questi grandi nomi mi onora, sono orgoglioso di questo premio. Venire a giocare in Italia? In Italia ci sono tante squadre e giocatori forti, non ho notizie su un mio possibile passaggio in Italia. In futuro non si sa mai... Ci provate ogni anno? Provate, provate... (ride ndr)".