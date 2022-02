Lewandowski: "Mbappé e Haaland come Messi e CR7? Non riesco a immaginarlo"

Robert Lewandowski non crede che Kylian Mbappé ed Erling Haaland possano segnare un'epoca come hanno fatto Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il centravanti polacco ha dichiarato a France Football: "Potrebbero essere il dopo Messi-Ronaldo ma chissà se nei prossimi due o 3 anni arriveranno altri giovani attaccanti. Non riesco a immaginare che domineranno la scena calcistica come hanno fatto quei due per dodici anni. Hanno fatto la storia, vincendo tutti i trofei possibili. Penso che nei prossimi dieci anni ci saranno diversi giocatori che si contenderanno il ruolo di miglior giocatore del mondo".