Libero - Atalanta, in caso di addio di Gasperini occhio all'opzione Pioli

vedi letture

Ieri l'Atalanta ha potuto festeggiare il trionfo in Europa League, riportando 25 anni dopo la seconda competizione europea in Italia. Un'impresa quella degli orobici, con una firma su tutte: Gian Piero Gasperini. L'allenatore di Grugliasco ha costruito una macchina che, quando gira come ieri sera, sembra vicina alla perfezione. Ora, però, il discorso legato al futuro è apertissimo, visto che sulle tracce di Gasp c'è il Napoli e il tecnico potrebbe considerare chiuso il suo lungo ciclo (otto anni) in nerazzurra.

Di contro la volontà dell’Atalanta è chiara: trattenere Gasperini prolungandogli il contratto. Restano però da capire le intenzioni dell’allenatore e, come vi abbiamo raccontato, domani andrà in scena un summit con patron Percassi. Il Napoli è in pressing su di lui, ritenuto il profilo ideale per costruire sulle macerie della disastrosa stagione post-scudetto. Nel caso in cui il tecnico piemontese dovesse partire, l’Atalanta potrebbe andare su Stefano Pioli, che dirà addio al Milan al termine di questa stagione. A riportarlo è Libero.

Ieri, dopo il 3-0 in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, Gasperini si è espresso così sul futuro: "Domani (oggi, ndr) torniamo a Bergamo e faremo festa. Ho solo il rammarico di non aver fatto giocare tutti abbastanza, ed è per questo che li ringrazio ancora più calorosamente. Se resto all'Atalanta? Sono in una situazione in cui hai una moglie con tre figli ma trovi una donna bellissima".