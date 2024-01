Liccardi del Gladiator come Giroud del Milan: quando l'attaccante diventa portiere

Era il 7 ottobre, e il Milan era impegnato sul campo del Genoa, in una partita costata cara al portiere rossonero Mike Maignan: già ultimati i cambi, l'estremo difensore fu espulso, costringendo Olivier Giroud, subentrato al 66', a improvvisarsi portiere. Una rivelazione, considerando che l'attaccante francese - con una strepitosa parata in uscita su George Puscas (passato al Bari pochi giorni fa) - salvò il risultato, permettendo ai suoi di mantenere il vantaggio maturato e di portare a casa tre punti.

Simile situazione, quella vissuta ieri in Serie D, Girone G (QUI tutti i risultati della categoria). Il Gladiator era impegnato sul campo del Sarrabus Ogliastra, e ha centrato poi tre preziosi punti grazie a una prestazione di grande convinzione: una vittoria che mancava da quasi tre mesi, e che si rivela necessaria per dare una sterzata al campionato. Protagonista della gara, l'attaccante nerazzurro Vincenzo Liccardi, nel ruolo di... portiere!

Succede tutto all'84', quando Gemito - per altro subentrato al titolare Marone - viene espulso: con il cambio già effettuato tra portieri, tra i pali va Liccardi, che si erge a salvatore della patria. In pieno recupero, e con i suoi appunto in vantaggio, prima smanaccia in corner il tirocross velenoso di Aloia, poi salva clamorosamente una botta di Nurchi, anch'essa messa poi in corner da un altro calciatore. Al triplice fischio, tutti ad abbracciare Liccardi l'eroe di giornata.