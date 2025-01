Liga, due turni a Vinicius. Per Ancelotti squalifica "ingiusta"

(ANSA) - MADRID, 08 GEN - Una squalifica "ingiusta": così il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha definito l'esclusione per due turni di Liga comminata alla stella brasiliana Vinicius Jr. dopo il rosso ricevuto venerdì scorso durante il match in trasferta con il Valencia, per una spinta al portiere avversario Stole Dimitrievski al 79'. L'episodio è avvenuto dopo che, in precedenza, il giocatore era stato bersagliato da insulti razzisti, secondo quanto denunciato dal Real stesso: aspetto che per l'allenatore italiano non può non essere tenuto in conto. "Quando si parla della provocazione di Vinicius, si distoglie l'attenzione dagli insulti e da tutto quello che succede a lui", ha detto Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della semifinale della Supercoppa di Spagna che il Real disputerà domani in Arabia contro il Maiorca. "Sia io sia lui sentiamo cosa avviene in campo.

Continuo a dire che è difficile essere Vinicius. La squalifica è ingiusta", ha aggiunto. Nel frattempo, restano in corso accertamenti della Federcalcio sugli episodi di razzismo denunciati dal Real. (ANSA).